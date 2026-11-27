El norte de Gran Canaria cierra la temporada del Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto con once tramos en dos días

Todo listo para el Rally Comarca Norte de Gran Canaria.

El Rally Comarca Norte 2026 arranca este viernes 27 de noviembre en Gran Canaria. Se corre el 27 y el 28 de noviembre, con 103,71 kilómetros cronometrados repartidos en once tramos.

Es la última cita de la temporada. El XII Rallye Comarca Norte cierra el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto, y será la octava cita del CCRA 2026, cuya temporada sobre asfalto concluye con esta prueba.

La organiza el CD Azuatil y tiene su sede en Santa María de Guía. El título regional ya está decidido: Enrique Cruz y Yeray Mujica son los campeones. Cruz se proclamó campeón de Canarias en el Rally de Maspalomas, con su décimo título y su quinta victoria de la temporada en siete rallyes.

Tramos y horarios del Rally Comarca Norte 2026

El recorrido total es de 293 kilómetros, con base en Guía, y los 103,71 cronometrados se reparten en dos etapas y cuatro secciones. Los horarios son en hora canaria; en la Península, una hora más.

El viernes empieza con los prolegómenos habituales: oficina en la cancha del Albergue Municipal, verificaciones y ceremonia de salida a las 20:00 en la Plaza de la Iglesia de Santa María de Guía. Después llegan los dos tramos nocturnos, a una sola pasada.

El sábado el rally concentra nueve tramos en un bucle 3×3: Santa María de Guía, Villa de Moya y Gáldar, cada uno tres veces. El tramo de Villa de Moya de las 16:25 es el TC Plus, y la llegada a la avenida de la Juventud de Guía está prevista a las 17:40. La entrega de trofeos será a las 18:30 en la plaza de la Iglesia de Guía.

Qué se juega en el Rally Comarca Norte

Aunque el CCRA ya tiene campeones, la prueba sigue contando. Es la antepenúltima del Campeonato bp de Las Palmas, y el título provincial sigue abierto. Entre los cinco primeros de la clasificación aparecen Alexey Lukyanuk, Enrique Cruz, Yoday Betancort, Yeray Lemes y Luis Monzón.

La carrera tiene también historia reciente. En su décima edición, en 2024, Miguel Suárez y Edu González dominaron la prueba de principio a fin de los nueve tramos, en una carrera que entonces era la penúltima cita del campeonato.

Dónde seguir el Rally Comarca Norte en directo

Todo Rally hace un seguimiento especial el viernes y el sábado. La prueba se puede seguir en directo en el canal de YouTube Deportes, en Canarias Play en rtvc.es

El domingo 29 a las 12:00 llega el resumen de la prueba en televisión (TDT) y en Canarias Play, dentro del programa Todo Rally.

Emisiones en directo del Rally Comarca Norte

Ceremonia de salida

Reagrupamiento tras sección 2

Reagrupamiento tras sección 3

Llegada de los equipos