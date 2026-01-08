Este acuerdo tiene una opción de ampliación al terminar el convenio

WRC Promoter y el Rally Islas Canarias-Rally de España alcanzaron este jueves un acuerdo para prorrogar la estancia del evento grancanario en el calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) durante las temporadas 2027-2029, con la opción de una ampliación adicional al término del convenio.

El Rally Islas Canarias amplía hasta 2029 su estancia en el WRC / Imagen del Rally Islas Canarias

Este nuevo compromiso por tres años más llega tras el «exitoso debut» del Rally Islas Canarias-Rally de España y «refleja el fortalecimiento de la alianza a largo plazo» entre los principales promotores de la prueba con base en el Estadio de Gran Canaria, destacó la organización en un comunicado.

Impacto inmediato y positivo

El Rally Islas Canarias-Rally de España se consolidó rápidamente en el calendario de la máxima élite como «un desafío genuino de asfalto puro» dentro del Campeonato del Mundo, donde escasean las pruebas de estas características por la amplia presencia de rallies de tierra.

Simon Larkin, director de eventos de WRC Promoter, resaltó el impacto «inmediato y muy positivo» que ha tenido el Rally Islas Canarias-Rally de España en el calendario del WRC gracias a la «calidad del evento, el carácter de las carreteras y el compromiso demostrado por todos los socios locales, regionales y nacionales».

«Este acuerdo hasta el año 2029 es un paso importante de cara a construir estabilidad y continuidad para el campeonato. Tal fue el impacto económico para las islas que todas las partes implicadas mostraron un gran interés en asegurar de inmediato su futuro a largo plazo en el WRC», enfatizó Larkin.

El presidente del Comité Organizador del Rally Islas Canarias-Rally de España, Germán Morales, destacó el «orgullo» de recibir la confianza y el reconocimiento de WRC Promoter suponiendo «un logro sin precedentes en la historia del deporte de Canarias«.

Morales agradeció a todas las instituciones y patrocinadores privados su empuje para que el Rally Islas Canarias-Rally de España se consolide como «una prueba de referencia» en el WRC tras una primera edición mundialista que encandiló a organización, afición y pilotos.