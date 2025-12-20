El Rallye Isla de Los Volcanes será puntuable por primera vez para el Super Campeonato de España de Rallyes y se celebrará a comienzos de agosto

El Rallye Isla de Los Volcanes se suma al Super Campeonato de España

Gran noticia la que se ha conocido hace unas horas para la numerosa afición del mundo del motor y del rallye en las islas, gracias al Rallye Isla de Los Volcanes.

El rallye lanzaroteño será puntuable por vez primera en su historia para el Super Campeonato de España de Rallyes. Una prueba de la que se han disputado veintisiete ediciones y que albergará a principios de Agosto una cita del campeonato de España, por lo que se convierte así en la prueba del más alto nivel nacional que se celebrará el año próximo en el archipiélago.