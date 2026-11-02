Repasamos clasificación de Mallorca y el Cádiz, las claves del partido y sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Mallorca – Cádiz se juega este lunes 2 de noviembre a las 20:00 hora canaria (21:00 en la península) en Son Moix. Es uno de los partidos de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

RCD Mallorca y Cádiz CF se enfrentan en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion

Cómo llegan Mallorca y Cádiz al partido

El RCD Mallorca, que dirige Luis García, suma 19 puntos (cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas), con 13 goles a favor y solo 6 en contra. Llega de dos empates a domicilio, en Ipurua y en Butarque (1-1 ante el Leganés), y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Necesita volver a ganar en casa.

El Cádiz CF tiene 10 puntos (dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas), con 14 goles a favor y 14 en contra, y ocupa puestos de descenso. Llega con la moral al alza: desde que Borja Jiménez se hizo cargo del equipo suma dos victorias, un 3-1 al Ceuta en Liga y un 1-3 en el campo del Xerez en la Copa del Rey.

Jiménez pidió prudencia de cara a Palma. “Debemos ser competitivos y estar vivos en los partidos”, señaló. El técnico reconoció además que el equipo ha tenido “pocos entrenamientos” y trabaja “a contrarreloj”.

Últimos enfrentamientos

Los cinco últimos cruces entre el RCD Mallorca y el Cádiz CF, todos en Primera División, dejan un balance igualado: dos victorias para el Mallorca, una para el Cádiz y dos empates. Cada equipo ha marcado cinco goles.

5 de febrero de 2022: Mallorca 2-1 Cádiz

Mallorca 2-1 Cádiz 28 de enero de 2023: Cádiz 2-0 Mallorca

Cádiz 2-0 Mallorca 12 de mayo de 2023: Mallorca 1-0 Cádiz

Mallorca 1-0 Cádiz 29 de noviembre de 2023: Mallorca 1-1 Cádiz

Mallorca 1-1 Cádiz 28 de abril de 2024: Cádiz 1-1 Mallorca

En Son Moix, donde se juega el partido del lunes, el Mallorca no ha perdido en estos cruces: dos victorias (2-1 y 1-0) y un empate (1-1). En el último, el de noviembre de 2023, empataron a un gol.

El último precedente es de hace más de dos años y medio: el Cádiz empató 1-1 en casa en abril de 2024. Desde entonces los dos equipos no se han vuelto a ver las caras.

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