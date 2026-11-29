El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona al resultado electoral, mientras Meloni, Salvini y Bardella felicitan a sus aliados en España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este domingo la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales. «Hizo un trabajo terrible. Se merece perder», ha afirmado ante los periodistas, después de interesarse por el resultado y con el escrutinio en marcha.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla ante los medios a su llegada a la Casa Blanca en Washington, D. C., el 29 de noviembre de 2026. REUTERS/Anna Rose Layden

Meloni felicita a Feijóo y Abascal

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha felicitado a través de X a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. La mandataria considera que la alta participación es una «buena señal para toda Europa» y ha expresado su deseo de trabajar con ambas formaciones.

Salvini y Bardella respaldan a Vox

El vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha calificado de histórico el resultado de Abascal. «Por fin se cambia», ha señalado en redes sociales.

Desde Francia, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha felicitado a Vox por su «brillante resultado» y ha dado por terminado el Gobierno de Sánchez.

Reacciones desde el Consejo Europeo y la Comisión Europea

Varios líderes europeos, además del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, han felicitado ya al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su victoria en las elecciones en España, confiando en que el futuro Gobierno siga trabajando en el fortalecimiento de Europa.

«Enhorabuena a Feijóo por su victoria en las elecciones generales en España en una jornada con una participación histórica», ha escrito en ‘X’ Costa, quien ha dicho que cuenta con «España para seguir trabajando por una Unión Europea fuerte y comprometida con sus ciudadanos».

Fuentes de su equipo han precisado que Costa ha enviado esta noche mensajes tanto a Feijóo como al presidente del Gobierno saliente y candidato socialista, Pedro Sánchez, tras conocerse el resultado de los comicios.

De forma similar se ha pronunciado Von der Leyen. «Juntos», le ha dicho a Feijóo, «trabajaremos para fortalecer la competitividad y la independencia de Europa, para construir una defensa europea más fuerte y para mantener los valores en el corazón de nuestra Unión». «Una España fuerte hace una Europa más fuerte», ha subrayado la política alemana, en español, en la citada red social.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha felicitado a Feijóo por su victoria y le ha asegurado que «Francia está dispuesta a trabajar juntos por una Europa más fuerte y más soberana, fiel a sus valores».

Asimismo, el mandatario galo, que dejará el cargo el próximo año, ha querido expresar su agradecimiento a Sánchez «por estos años compartidos, su compromiso europeo y su acción en favor de la amistad entre Francia y España». Macron ha apuntado con ello al fallido Tratado de Amistad entre los dos países, que tumbó en el Parlamento el PP con su voto en contra.

A las felicitaciones también se ha sumado el primer ministro portugués, Luis Montenegro, quien ha dicho que ha hablado por teléfono con Feijóo para felicitarle. «Con un currículo notable en Galicia y un conocimiento profundo de Portugal, ahora dirigirá España con su ‘cambio necesario'», ha escrito Montenegro, que ha prometido que los dos países trabajarán juntos por el bien de sus ciudadanos.

También ha querido felicitar al próximo presidente del Gobierno el primer ministro húngaro, Peter Magyar, por su victoria en las elecciones con un mensaje en ‘X’.