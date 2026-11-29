Consulta el resultado de las elecciones generales en Canarias este 29 de noviembre

Todos los resultados por las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas al Congreso de los Diputados y los resultados por isla al Senado. Todos los datos de participación y escrutinio. Además puedes hacer uso de nuestro pactómetro para ver cómo podrían ser las alianzas para lograr formar gobierno. 1.866.387 de canarios han sido llamados a las urnas este 29N.

Representación de Canarias en el Congreso de los Diputados

Canarias aporta un total de 15 escaños de los 350 que componen el Congreso de los Diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por la de Santa Cruz de Tenerife.

¿Qué elige Canarias al Senado?

Al Senado, Canarias elige 11 senadores, 5 por la provincia de Las Palmas y 6 por Santa Cruz de Tenerife. El reparto por islas es: 1 senador por El Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura y 2 en Tenerife y Gran Canaria.