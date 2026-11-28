El conjunto verdiblanco, cuarto clasificado, recibe este sábado a las 13:00 horas (hora canaria) a un Rayo Vallecano que busca alejarse de los puestos de descenso. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es.

El Real Betis vs Rayo Vallecano se juega este sábado 28 de noviembre a las 13:00 hora canaria (las 14:00 en la Península) en el estadio de La Cartuja, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports 26-27. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cómo llegan el Real Betis y el Rayo Vallecano al encuentro

El Real Betis y el Rayo Vallecano llegan a este partido de LaLiga EA Sports separados por 15 puntos en la clasificación. El conjunto verdiblanco ocupa la cuarta posición, con 27 puntos, mientras que los madrileños son decimosextos, con 12 puntos y un partido menos.

El Real Betis ha disputado 13 encuentros, con ocho victorias, tres empates y dos derrotas. Su balance de goles es de 21 a favor y 16 en contra (+5). Los sevillanos atraviesan una buena dinámica y se mantienen en la zona alta de la tabla.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha jugado 12 partidos, con tres victorias, tres empates y seis derrotas. El conjunto madrileño acumula 15 goles a favor y 22 en contra (-7).

El Betis llega después de empatar 1-1 frente al Sevilla en el derbi disputado el pasado 21 de noviembre. Anteriormente, había conseguido dos victorias consecutivas ante el Elche (0-2) y el Málaga (2-1).

El Rayo, en cambio, acumula dos derrotas consecutivas. Los madrileños perdieron ante el Valencia (0-1) y frente a la Real Sociedad (1-0), después de haber goleado al Celta por 3-0.

Con estas dos dinámicas, el encuentro enfrenta a un Betis que busca consolidarse en la zona alta de la clasificación contra un Rayo que necesita sumar para alejarse de la zona baja.

Últimos enfrentamientos

El Real Betis y el Rayo Vallecano se enfrentaron por última vez el 21 de febrero de 2026, en un encuentro disputado en La Cartuja que terminó con empate 1-1.

En el partido de la primera vuelta de aquella temporada, disputado el 15 de diciembre de 2025 en Vallecas, ninguno de los dos equipos consiguió marcar y el encuentro finalizó sin goles (0-0).

La igualdad también marcó sus enfrentamientos durante la temporada 2024-2025. En el partido disputado en Vallecas, ambos conjuntos empataron 2-2, mientras que el encuentro celebrado en el campo del Betis terminó con otro empate, esta vez por 1-1.

El partido de este sábado supone una nueva oportunidad para el conjunto sevillano de mantener su posición en la zona alta de la clasificación, mientras que el Rayo buscará romper su mala racha de resultados y recuperar la confianza.

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