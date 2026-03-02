Real Madrid C vs CD Tenerife B | J26 Segunda Federación 25-26

Real Madrid C vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 8 de marzo. Partido correspondiente a la J26 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Real Madrid C y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 8 de marzo a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Real Madrid. Partido correspondiente a la jornada 26 de la Segunda Federación.

Real Madrid C vs CD Tenerife B | J26 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 1-4 en su visita al Rayo Vallecano B. El filial tinerfeño se encuentra en puestos de playoff de ascenso, en quinta posición, con un partidos menos.

Por su parte, el Real Madrid C se encuentra en puestos de descenso, con 21 puntos. Es decir, está en decimoséptima posición.

Posiciones en la clasificación de Real Madrid C y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 5ª posición con 40 puntos. En cambio, el Real Madrid C ocupa la decimoséptima posición. El conjunto madrileño con 21 puntos se encuentra con 19 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre Real Madrid C y CD Tenerife B

El Real Madrid C y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente tres veces y dos partidos acabaron en empate y el otro lo ganó el Real Madrid C. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado tres de ellos, habiendo empatado uno y perdido el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y habiendo empatado el otro.

