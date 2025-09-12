Las Palmas Atlético afronta su segundo choque de esta temporada en Segunda Federación ante el real Madrid C en el Alfredo Di Stéfano

El domingo 14 de septiembre a las 10:00 hora canaria, el estadio Alfredo Di Stéfano acogerá el encuentro entre el Real Madrid C y Las Palmas Atlético. Dos filiales históricos que representan la cantera de clubes con gran tradición futbolística.

Estado de forma de ambos equipos

El Real Madrid C afronta el choque con la intención de consolidarse en la zona alta de la tabla tras su victoria a domicilio 1-2 contra el Colonia Moscardó. Jaime Barroso de penalti y Galassi en el minuto 94 fueron los autores de los goles blancos.

Por su parte, el Las Palmas Atlético llega con la motivación de sumar puntos lejos de casa. El filial amarillo viene de una dura derrota en el miniderbi con el Tenerife B por 0-1. El gol de Giovanni García dio el triunfo a los blanquiazules en el Anexo.

Historial

En 2014 fue la última cita entre estos dos equipos. En aquel choque, Las Palmas Atlético pudo ganar con solvencia al Real Madrid C por 3-0. Jugando la misma temporada, en Madrid, el conjunto canario también consiguió la victoria por 1-2.

Clasificación

Las Palmas Atlético se encuentra en el puesto 16º de la clasificación tras su derrota por la mínima en el miniderbi ante el Tenerife B. Por su parte, el Real Madrid C se sitúa cuarto al ganarle al Colonia Moscardó por 1-2.