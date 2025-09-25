Real Madrid Castilla vs CD Tenerife | Primera Federación

Real Madrid Castilla vs CD Tenerife este sábado 27 de julio en el Estadio Alfredo Di Stéfano y con las cámaras de RTVC en directo

Real Madrid Castilla vs CD Tenerife se disputa el sábado 27 de septiembre a partir de las 17:30 horas (hora canaria). El partido se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas en Madrid.

Los blanquiazules quieren seguir contando sus partidos por triunfos y será precisamente lo que busque en el encuentro de la J5 dentro del Grupo 1 de la Primera Federación. Un partido para el que hay una gran expectación blanquiazul ya que el club recibió petición de alrededor de cuatrocientas entradas para poder asistir en Madrid al encuentro.

El equipo de Álvaro Cervera ha iniciado la competición dejando claro desde el comienzo que es uno de los grandes favoritos para el ascenso y así lo está reflejando la actitud en cada partido colectiva e individual.

La jornada pasada en Primera Federación tuvo al delantero Enric Gallego como mejor jugador gracias a su destacada actuación en el partido contra el Ourense. El delantero catalán, no solo asistió a Jesús de Miguel, en el primer tanto del encuentro, también transformó una pena máxima para encarrilar la victoria blanquiazul en el Heliodoro Rodríguez López.

Dónde ver el partido Real Madrid Castilla vs CD Tenerife en directo

El partido entre el Real Madrid Castilla y el CD Tenerife se podrá seguir en directo en RTVC. Se podrá ver en la señal de Televisión Canaria y también a través de la web rtvc.es. El partido se podrá seguir en directo desde las 17:30 horas (hora canaria).

La señal en la web de RTVC estará geolocalizada y el partido solo se podrá ver dentro de la región de Canarias.

Así llegan el Real Madrid Castilla y el CD Tenerife

Arranque espectacular del CD Tenerife en Primera Federación, con cuatro partidos disputados y cuatro victorias. Tanto como local como visitante el conjunto entrenado por Álvaro Cervera se ha mostrado sólido y contundente, con 10 goles a favor y ninguno en contra. Líder con 12 puntos, tres por encima de sus principales perseguidores: Guadalajara y Racing de Ferrol.

Mucho más discreto ha sido el inicio de temporada del Real Madrid Castilla, que solo ha logrado un triunfo en los cuatro partidos disputados y derrotas en otros tres. Solo tres puntos que lo ubican en la zona baja de la clasificación.

Claves del partido que enfrenta al equipo madrileño y el equipo tinerfeño

El Castilla intentará combinar posesión con transiciones rápidas, mientras que el Tenerife buscará imponer su experiencia colectiva y aprovechar las debilidades ajenas, los errores defensivos del Castilla podrían ser letales frente al poder ofensivo tinerfeño.

Jugar en casa siempre da un plus, aunque el Castilla deberá demostrar que puede traducir ese factor en rendimiento efectivo ante la solidez que ha demostrado hasta ahora el CD Tenerife tanto como local como visitante.

Los últimos partidos

Balance positivo para el CD Tenerife en los cinco últimos enfrentamientos con el filial madridista. Tres victorias, un empate y una sola derrota.

Alineaciones

Minuto a Minuto Real Madrid Castilla vs CD Tenerife

Sigue la acción del partido en tiempo real en nuestro minuto a minuto.