El CD Tenerife recibe en casa este domingo al Ourense CF en la cuarta jornada de la Primera RFEF

El Heliodoro Rodríguez López será escenario de un nuevo desafío para el CD Tenerife este domingo, cuando reciba al Ourense CF en la cuarta jornada de la Primera RFEF. El encuentro arrancará a las 11:00 horas, un horario poco habitual para los blanquiazules en casa.

Últimos enfrentamientos entre el CD Tenerife y el Ourense CF

El partido del domingo será el primer enfrentamiento oficial entre el Tenerife y el Ourense CF, aunque el equipo blanquiazul sí se enfrentó en la temporada 2012/2013 de Segunda B al ya desaparecido CD Ourense. En esta ocasión el Tenerife ganó ambos encuentros.

En O Couto (09/09/2012) venció 2-3: marcaron Luismi Loro y Aridane para el Tenerife; mientras que Jona y Claudio Giráldez anotaron para los gallegos. El enfrentamiento en el Heliodoro (27/01/2013) fue de 1-0 con gol de Guillem Martí. En portería estuvo Sergio Aragoneses;. Cabe destacar que Álvaro Cervera era el técnico en esos encuentro.

El equipo dirigido por Álvaro Cervera, situado en lo alto de la tabla, ha iniciado la temporada con el pie derecho: tres victorias en igual número de partidos, cero goles encajados, y una sensación de solidez tanto atrás como en la presión alta. Esa consistencia defensiva se ha convertido en su sello y será clave ante un Ourense dispuesto a sorprender.

Por su parte, Ourense no ha logrado despegar; suma dos empates y una derrota que le sitúan lejos de los puestos altos. Su reto será encontrar vías de gol ante un rival organizado, además de resistir el empuje del Heliodoro, donde Tenerife se crece.

Clasificación Primera RFEF Grupo 1

Alineaciones

Resultados Jornada 4 Primera RFEF Grupo 1