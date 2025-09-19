Álvaro Cervera ha confirmado que el goleador Jesús de Miguel estará disponible para medirse ante el CD Ourense en el Heliodoro Rodríguez López

De Miguel estará disponible el próximo domingo ante el Ourense. Imagen CD Tenerife.

El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel estará disponible para el partido del próximo domingo ante el CD Ourense, en el estadio Heliodoro Rodríguez López (11.00 horas), según ha confirmado este viernes el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera, en conferencia de prensa.

El delantero madrileño había sufrido una molestias durante la semana, pero se ha ejercitado con total normalidad en los últimos entrenamientos, por lo que podrá jugar en la cuarta jornada del grupo 1 de Primera Federación.

De Miguel ha sido, con tres goles y tres asistencias, decisivo en el pleno de nueve puntos de Tenerife, que le ha permitido liderar la clasificación, empatado con el Racing de Ferrol aunque con mejor diferencia de goles.

Baja de Marc Mateu

Por el contrario, el domingo volverá a ser baja el lateral zurdo Marc Mateu, con quien el técnico blanquiazul espera poder contar la próxima semana, en la que tendrán que visitar, el sábado 27, al Real Madrid Castilla.

El rival

Cervera ha analizado al Ourense como un rival «que aprieta arriba» pero que también realiza un buen repliegue defensivo y es «solidario» en ese esfuerzo, por lo que espera un partido «distinto» al anterior en casa contra el Mérida (3-0), un rival que jugaba «más abierto».

Además, ha destacado que el rival cuenta en la banda derecha con un jugador «desequilibrante» como Adrián Guerrero, cedido por el Deportivo de La Coruña, por lo que intentarán que no entre mucho en juego para evitar que pueda hacerle daño al lateral de ese lado, el vasco Ander Zoilo.

Factor calor

El fuerte calor de los últimos días en Canarias y el inusual horario del partido -cambiado a petición del equipo gallego, por problemas de billetes aéreos-, puede ser un factor que influya en el choque, aunque Cervera recuerda que afectará «también al rival» y que el Tenerife puede estar «más acostumbrado» tras haber convivido con ese condicionante meteorológico durante toda esta semana.

A pesar del buen inicio liguero de su equipo, Cervera prefiere no hacer caso a lo que se comenta desde fuera y recuerda que además del propio Racing de Ferrol, «aparecerán algunos equipos más que estén arriba», y el Tenerife debe ser capaz de «mantener el pulso» con todos ellos porque, a su juicio, «ningún equipo va a ascender a cinco jornadas para el final».