Consulta el horario del Real Madrid vs Deportivo Alavés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J14 de LaLiga EA Sports 26-27. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

El Real Madrid y el Deportivo Alavés se enfrentan este sábado, 28 de noviembre, a partir de las 20:00 horas (hora canaria) en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Este partido corresponde a la jornada 14 de la Primera División. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Real Madrid vs Deportivo Alavés J14 LaLiga EA Sports

Cómo llegan ambos equipos

El Real Madrid llega a la cita en la segunda posición, con 33 puntos, después de sumar once victorias y dos derrotas en las primeras jornadas. Por su parte, el Deportivo Alavés, llega con 16 puntos, y se posiciona en el noveno puesto de la Primera División con cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

La diferencia también se refleja en el registro de goles. El conjunto blanco ha marcado 33 tantos y ha encajado 11, mientras que el equipo vitoriano suma 18 goles a favor y 18 en contra.

El conjunto blanco afronta el partido con las ganas de mantener la buena dinámica tras su última victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo. El Alavés intenta mantener su posición en la zona media de la tabla tras ganar su último partido por 3-1 ante el RC Deportivo.

Últimos enfrentamientos

El Real Madrid presenta un balance favorable en sus últimos duelos directos frente al Deportivo Alavés. Los blancos han conseguido seis victorias consecutivas en sus últimos seis enfrentamientos, mientras que el conjunto vitoriano no ha podido imponerse en ninguna ocasión. Además, no se han registrado empates en sus últimos encuentros.

El precedente más reciente de su último encuentro ocurrió en abril de 2026, cuando el Real Madrid se impuso por 2-1 frente al Alavés. Además, los blancos consiguieron la victoria en el anterior duelo por 2-1, disputado en diciembre de 2025.

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