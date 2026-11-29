Consulta el horario del encuentro, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J14 de LaLiga EA Sports 26-27 entre la Real Sociedad y el Sevilla CF

La Real Sociedad recibe en el Reale Arena de San Sebastián al Sevilla FC, el domingo 29 de noviembre a las 20:00 hora canaria (21:00 en la Península), en partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports de Primera División. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Real Sociedad vs Sevilla FC. Imagen RTVC

Cómo llegan los dos equipos al partido

El conjunto donostiarra afronta la cita desde la quinta posición de la clasificación, con 22 puntos después de 13 jornadas. Su balance es de siete victorias, un empate y cinco derrotas, con 23 goles a favor y otros 23 en contra.

Los de San Sebastián llegan después de sufrir una derrota por 3-2 ante el Racing de Santander. Antes habían conseguido imponerse al Rayo Vallecano (1-0), aunque también habían perdido frente al Athletic Club (2-1). En sus cinco últimos encuentros ligueros acumulan tres victorias y dos derrotas.

El equipo buscará recuperar sensaciones ante su afición y aprovechar el factor campo para sumar una victoria que le permita mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Por su parte, el Sevilla FC ocupa la sexta posición, con 19 puntos, tres menos que su rival. El conjunto hispalense suma cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en las primeras 13 jornadas del campeonato.

Los sevillistas han marcado 18 goles y han encajado 20, unos registros que reflejan cierta igualdad entre su capacidad ofensiva y defensiva.

El equipo llega al encuentro después de empatar el derbi ante el Real Betis (1-1). Anteriormente también había igualado sin goles frente al Deportivo Alavés, mientras que en sus cinco últimos partidos de Liga presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas.

Su principal objetivo será conseguir un resultado positivo en Anoeta para reducir la distancia con la Real Sociedad y consolidarse en los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

Alineaciones

Consulta las alineaciones de ambos equipos antes de comenzar el partido.

Minuto a minuto

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Estadísticas del partido

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