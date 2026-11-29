Consulta el horario del encuentro, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27 entre la UD Almería y el Sporting de Gijón

La UD Almería recibe al Sporting de Gijón, el domingo 29 de noviembre a las 20:00 hora canaria (21:00 hora en la Península), en el UD Almería Stadium, partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

UD Almería vs Sporting de Gijón J16 LaLiga Hypermotion

Cómo llegan los dos equipos al partido

La UD Almería afronta el encuentro como líder de LaLiga Hypermotion. El conjunto andaluz ocupa la primera posición con 35 puntos en 15 jornadas, después de sumar once victorias, dos empates y dos derrotas. Los rojiblancos presentan un balance de 29 goles a favor y 13 en contra, con una diferencia de +16. Su objetivo es consolidar el liderato y mantener la ventaja sobre sus perseguidores en la lucha por el ascenso directo.

Por su parte, el Real Sporting de Gijón llega situado en la décima posición, con 23 puntos, también después de disputar 15 partidos. El balance de los asturianos es de siete victorias, dos empates y seis derrotas, con 16 goles marcados y 19 encajados. El equipo rojiblanco busca acercarse a los puestos de promoción de ascenso, de los que le separan actualmente cuatro puntos.

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos la igualdad ha sido la nota dominante, con dos victorias para el Almería como local y una victoria para el Sporting también como local. Los otros dos partidos concluyeron en empate.

Alineaciones

Consulta las alineaciones de ambos equipos antes de comenzar el partido.

Minuto a minuto en directo

Sigue el transcurso del partido y todas sus incidencias desde el pitido inicial en el minuto a minuto.

Estadísticas del partido

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