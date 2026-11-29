Consulta el horario del encuentro, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27 entre el Cádiz CF y el Córdoba CF

El Cádiz CF recibe en el Estadio Nuevo Mirandilla (denominado comercialmente JP Financial Estadio) al Córdoba CF, un duelo andaluz que se disputará el domingo 29 de noviembre a las 16:30 hora canaria (17:30 en la Península), en partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cádiz CF vs Córdoba CF. Gráfico RTVC

Cómo llega los dos equipos al partido

El Cádiz CF y el Córdoba CF llegan a este partido situados en zonas muy diferentes de la clasificación. Mientras el conjunto gaditano intenta alejarse de los puestos de descenso, el cuadro cordobés aspira a seguir escalando posiciones y acercarse a la zona de promoción de ascenso.

El Córdoba llega a esta cita en la octava posición de la tabla, con 23 puntos en 15 jornadas. Su balance es de siete victorias, dos empates y seis derrotas. Además, ha conseguido marcar 28 goles y ha encajado 25, lo que le deja con una diferencia positiva de tres tantos.

El equipo dirigido por Iván Ania atraviesa un buen momento, especialmente como local, donde ha encadenado cuatro victorias consecutivas.

Por su parte, el Cádiz CF afronta el encuentro desde la decimoséptima posición, con 14 puntos, tres por encima de los puestos de descenso. El conjunto amarillo suma tres victorias, cinco empates y siete derrotas en las primeras 15 jornadas del campeonato.

En el apartado goleador, los gaditanos han conseguido 20 tantos y han recibido 19, por lo que presentan una diferencia de goles de +1. Su trayectoria durante este primer tramo de competición ha estado marcada por la irregularidad y las dificultades para encontrar continuidad en los resultados.

Estos son los últimos enfrentamientos entre ambos equipos y los últimos cinco encuentros disputados por ambos equipos.

Alineaciones

Consulta las alineaciones de ambos equipos antes de comenzar el partido.

Minuto a minuto

Sigue el transcurso del partido y todas sus incidencias desde el pitido inicial en el minuto a minuto.

Estadísticas del partido

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