Consulta el horario del RC Deportivo vs FC Barcelona, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J14 de LaLiga EA Sports 26-27. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

El RC Deportivo y el FC Barcelona se enfrentan este domingo, 29 de noviembre, a partir de las 15:15 horas (hora canaria) en el estadio Abanca-Riazor, en La Coruña. Este partido corresponde a la jornada 14 de la Primera División. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo. Este será su primer duelo tras no haberse enfrentado en las últimas dos temporadas de LaLiga EA Sports.

RC Deportivo vs FC Barcelona J14 LaLiga EA Sports 29 noviembre 2026

Cómo llegan ambos equipos

El Deportivo llega a la cita en la decimosegunda posición, con 15 puntos, después de sumar tres victorias, seis empates y cuatro derrotas en las primeras jornadas. Por su parte, el FC Barcelona, llega con mejores números, y se posiciona como el líder de la Primera División con 36 puntos, tras conseguir doce victorias y solo una derrota.

La diferencia también se refleja en el registro de goles. Los azulgranas han marcado 51 tantos y han encajado 15, mientras que el equipo de Antonio Hidalgo suma 16 goles a favor y 17 en contra. Jugar en casa podría ser un factor importante para intentar sumar puntos y escalar de posiciones.

El conjunto coruñés afronta el partido con las ganas de recuperar ánimos tras su última derrota por 3-1 ante el Deportivo Alavés. El Barça intenta mantener su posición en el primer lugar tras ganar los últimos partidos por 3-2, 2-1 y 3-0.

Últimos enfrentamientos

El FC Barcelona presenta un balance favorable en sus últimos duelos directos frente al Deportivo. Con solo una derrota, los azulgranas han conseguido con ventaja cuatro victorias, mientras que El Dépor solo ha podido imponerse en una ocasión. Además, no se han registrado empates en sus últimos encuentros.

El precedente más reciente de su último encuentro ocurrió en 2018 cuando el Barcelona se posicionó 4-2 frente a el Deportivo. Además, los azulgranas consiguieron el anterior duelo con un contundente 4-0.

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