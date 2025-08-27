El colegio, cerrado desde la erupción del Tajogaite en 2021, retomará la actividad tras el informe favorable del PEINPAL y la culminación de las obras de acondicionamiento

Vídeo RTVC.

El CEIP María Milagros Acosta García, en Puerto Naos, reabrirá sus puertas en el curso 2025/2026 tras permanecer cerrado desde la erupción del volcán Tajogaite en 2021. La vuelta a la actividad se producirá después de recibir el informe favorable del Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL) y de culminar los trabajos de acondicionamiento realizados por la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, durante su visita al CEIP María Milagros Acosta García antes de su reapertura / GOBIERNO DE CANARIAS

La reapertura permitirá que el centro vuelva a acoger a la comunidad educativa de Puerto Naos, con la incorporación de 55 alumnos —once de Educación Infantil y 44 de Primaria— y un equipo de siete docentes, cuatro de ellos fijos y tres itinerantes.

Entre las obras realizadas destacan la impermeabilización del techado, la reconstrucción de muros y escalones, el pintado de fachadas y muros, la sustitución de puertas afectadas por termitas, así como la reparación de vallados, jardineras y grietas en aulas.

Además, se instalaron medidores de gases en aulas, baños y despachos, cuyos resultados confirmaron que los valores registrados se encuentran dentro de los límites de seguridad.

Con motivo de la reapertura, este miércoles se realizó una visita institucional encabezada por el consejero de Educación, Poli Suárez, quien destacó que se trata de una “noticia muy esperada” para las familias y el profesorado, y que supone recuperar “aunque sea en parte, la normalidad perdida tras la erupción”. El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, subrayó que el regreso del alumnado “dará nueva vida a Puerto Naos”.