El helicóptero del GES rescató a ambos a 50 metros de la costa, que presentaron laceraciones e hipotermia de carácter moderado, por lo que se les trasladó al Hospital Universitario Materno Infantil y al Hospital Dr. Negrín, respectivamente

Herido un niño de 13 años que cayó al mar y el hombre que se lanzó a ayudarlo en Gáldar. Arriba, imagen de achivo.RTVC

A un chico de 13 años que cayó al mar en la zona de Punta de Gáldar, Gran Canaria, y un hombre que se lanzó a agua para ayudarlo se les rescató en la tarde de este domingo cuando se encontraban a unos 50 metros de la costa, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que agrega que bomberos del Consorcio que se desplazaron al lugar del incidente mantuvieron a flote a los dos afectados hasta la llegada del helicóptero del GES a la zona.

Una vez que llegó, el recurso aéreo rescató los dos afectados que evacuó a la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y trasladó a los bomberos hasta una zona próxima a los recursos que habían accedido por tierra.

Ya en tierra, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al chico y al hombre, que presentaron laceraciones e hipotermia de carácter moderado, por lo que se les trasladó una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Materno Infantil y al Hospital Dr. Negrín, respectivamente.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los recursos de emergencias.