Este 2025 la Gala Pequeño Valiente registró el mayor número de asistentes en la historia del evento

La Gala Pequeño Valiente 2025 recauda 130.000 euros con una asistencia récord. Imagen cedida por Pequeño Valiente

La octava edición de la Gran Gala Pequeño Valiente bate un nuevo récord con un total de 121.464 euros en donaciones por parte de diferentes empresas y entidades y 7.645 euros en llamadas de particulares.

Casi 130.000 euros en donaciones a los que hay que sumar el dinero recaudado a través de las 3.206 entradas, el mayor número de asistentes en la historia de la gala en un Gran Canaria Arena que, en palabras de la organización, presentaba un magnífico lleno absoluto.

El dinero recaudado por la VIII Gala Pequeño Valiente se destina íntegramente mantener los numerosos servicios de asistencia y recursos de la fundación, entre ellos el proyecto más ambicioso de Pequeño Valiente, la construcción del Complejo Andamana Pequeño Valiente, un proyecto dirigido a ofrecer atención integral a familias de menores con cáncer y otras enfermedades raras.

«Siempre hay una luz de esperanza’

Sin embargo, los grandes protagonistas de la noche fueron los jóvenes usuarios de la Fundación que a través de vídeos proyectados durante la noche emocionaron al público con sus historias de superación. Álvaro, Noelia, Alba, María y Cristian, jóvenes que siendo muy niños fueron diagnosticados con cáncer y que hoy, ya adolescentes, lanzaban mensajes como “de todo se puede salir” o “siempre hay una luz de esperanza, agárrense a ella.”

Dirigida y presentada por Roberto Herrera, la gala se convirtió en un espectáculo de música, humor y magia, con las actuaciones de Antonio José, Merche, Café Quijano, J Kbello, y María Parrado, Mel Ömana, Sonia y Selena, Verónica Romero, Candela Gómez, la soprano Arantza Navarro, Bry M, Grupo Infantil Jaleox y Drea.

El cuerpo de baile de Olé Flamenco by Fran Chafino, el humor de Maestro Florido y la participación del DJ Alberto Monterrey, que recibía a los asistentes sobre el escenario nada más abrirse las puertas del recinto.

Imagen cedida por Pequeño Valiente

Instituciones públicas

La gala transcurría entre actuaciones y llamadas en directo que las periodistas Nayra Santana y Sara Fez recogían desde el call center atendido por personalidades del espectáculo y la información, de modo que tanto el público asistente a la gala como los telespectadores pudieron estar al tanto en tiempo real de las donaciones recibidas. Como novedad, el periodista Néstor Santana retransmitía también en directo todo lo que iba ocurriendo con los artistas en el backstage durante el desarrollo de la gala.

Entre el público, amplia representación política de las islas junto al presidente de la Fundación Pequeño Valiente, José Jerez. Acudieron Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y el consejero de Deportes, Aridany Romero; Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria junto a varios concejales del consistorio; los senadores de las Cortes Generales, Rosa Viera y Jaime Morales; representantes de las consejerías de Bienestar Social del Archipiélago, como Francisco Candil, Marciano Acuña y Víctor Alonso, directores generales del gobierno canario, miembros del parlamento, alcaldes y concejales de diferentes municipios de Gran Canaria, así como la directora de RTVE Canarias, Francisca González.