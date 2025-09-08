La defensa alegó contradicciones de las víctimas para intentar anular la condena de cárcel a un vecino de Granadilla

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza absolver al procesado de las penas de cárcel por robos e intento de homicidio.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, TSJC, rechaza absolver a un vecino de Granadilla condenado a 17 años de prisión por dos robos con violencia y un intento de homicidio a dos personas. A esta pena se suma una multa de 16.000 euros.

Por dos robos con violencia e intimidación ha sido condenado a 5 años y medio de prisión. En lo que respecta a un delito de lesiones agravado, tendría que cumplir una condena de cuatro años y medio. Mientras, que tendría que cumplir una condena de 7 años de prisión, por un intento de homicidio.

En todos los cargos se les aplica el atenuante de drogadicción al ser consumidor de cocaína y pastillas y el agravante de reincidencia.

Argumentos de la defensa

La defensa intentó anular la condena centrándose en las contradicciones de las víctimas sobre la ropa que llevaba el acusado. Unas alegaciones que ha rechazado el TSJC al considerarlas “nimias y sin relevancia”. Discrepancias sobre si era un chándal o una camiseta a lo que se une la posibilidad de que entre ambos delitos se hubiera cambiado de vestimenta. Ropa en la que no se hallaron rastros de sangre.

Tampoco resalta que no se encontrara el cuchillo cuando se practicó el registro en la vivienda. Según la guardia civil, esta inspección se llevó a cabo de forma “superficial” y se recuerda que la intervención sanitaria impidió la muerte de la segunda persona por lo que la pena habría sido aún mayor.

Robos con violencia

El pasado 15 de junio se produjo el primer ataque. El acusado pidió a un conocido suyo que lo llevara en patinete hasta su casa y durante el trayecto lo agredió para sacarle la riñonera. En el forcejeo le dio un puñetazo en la cara y propinó fuertes patadas en la cabeza, boca y cuerpo.

Como consecuencia el hombre padece contusión bucal, pérdida de cinco dientes, golpes en el costado, heridas que tardaron un mes en curarse con un perjuicio estético moderado de intensidad grave, de manera que cuando la sentencia sea firme se fijará la indemnización.

Pasados 45 minutos, el procesado, intentó agredir a una segunda persona, para obtener dinero para costear su consumo de drogas.

Con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, le asestó una puñalada en el tórax y otra a la altura del codo del brazo izquierdo, dejándolo gravemente herido en el suelo y abandonado el lugar con la riñonera en la que llevaba su documentación y 60 euros.

Este último agredido sufrió una herida incisa en miembro superior por lo que fue trasladado de forma urgente al hospital en ambulancia dado que el ataque puso su vida en peligro de manera que fue operado y estuvo ingresado tres días, por lo que se le reconoce el derecho a cobrar los mencionados 16.000 euros.

La víctima sufre secuelas como varias cicatrices una de 18 centímetros.