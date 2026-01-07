La Asociación Majoreros Solidarios ha comenzado a recoger firmas para pedir a las instituciones que se garantice un servicio de urgencias veterinarias 24 horas
La Asociación Majoreros Solidarios ha comenzado una recogida de firmas en Lanzarote y Fuerteventura para que se establezca urgencias veterinarias 24 horas. Piden a las instituciones que se impliquen y lleguen a un acuerdo con las clínicas.
Esta demanda surge después de que el Colegio de Veterinarios de Las Palmas haya asegurado la inviabilidad de garantizar urgencias 24 horas. La entidad afirma que «no va a promover ni avalar soluciones que obliguen a los profesionales a trabajar a pérdidas o pongan en riesgo la viabilidad de sus centros un servicio».
Desde el Colegio subrayan que «no responde a una falta de compromiso por parte de los profesionales, sino a una carencia estructural de recursos humanos, económicos y logísticos».
Falta de atención a las mascotas los fines de semana
Majoreros Solidarios insta al Cabildo de Fuerteventura, a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias para que busquen una solución. Proponen, además, un protocolo de actuación ante emergencias, un número de teléfono único y ayudas económicas específicas para familias vulnerables con mascotas.