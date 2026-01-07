La Asociación Majoreros Solidarios ha comenzado a recoger firmas para pedir a las instituciones que se garantice un servicio de urgencias veterinarias 24 horas

Informa: Eva Azurmendi, Presidenta de Majoreros Solidarios.

La Asociación Majoreros Solidarios ha comenzado una recogida de firmas en Lanzarote y Fuerteventura para que se establezca urgencias veterinarias 24 horas. Piden a las instituciones que se impliquen y lleguen a un acuerdo con las clínicas.

La Asociación Majoreros Solidarios reclama un servicio de urgencias veterinarias las 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura.

Esta demanda surge después de que el Colegio de Veterinarios de Las Palmas haya asegurado la inviabilidad de garantizar urgencias 24 horas. La entidad afirma que «no va a promover ni avalar soluciones que obliguen a los profesionales a trabajar a pérdidas o pongan en riesgo la viabilidad de sus centros un servicio».

Desde el Colegio subrayan que «no responde a una falta de compromiso por parte de los profesionales, sino a una carencia estructural de recursos humanos, económicos y logísticos».

Falta de atención a las mascotas los fines de semana

Majoreros Solidarios insta al Cabildo de Fuerteventura, a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias para que busquen una solución. Proponen, además, un protocolo de actuación ante emergencias, un número de teléfono único y ayudas económicas específicas para familias vulnerables con mascotas.