ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Reclaman urgencias veterinarias 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La Asociación Majoreros Solidarios ha comenzado a recoger firmas para pedir a las instituciones que se garantice un servicio de urgencias veterinarias 24 horas

Informa: Eva Azurmendi, Presidenta de Majoreros Solidarios.

La Asociación Majoreros Solidarios ha comenzado una recogida de firmas en Lanzarote y Fuerteventura para que se establezca urgencias veterinarias 24 horas. Piden a las instituciones que se impliquen y lleguen a un acuerdo con las clínicas.

La Asociación Majoreros Solidarios reclama un servicio de urgencias veterinarias las 24 horas en Lanzarote y Fuerteventura.

Esta demanda surge después de que el Colegio de Veterinarios de Las Palmas haya asegurado la inviabilidad de garantizar urgencias 24 horas. La entidad afirma que «no va a promover ni avalar soluciones que obliguen a los profesionales a trabajar a pérdidas o pongan en riesgo la viabilidad de sus centros un servicio».

Desde el Colegio subrayan que «no responde a una falta de compromiso por parte de los profesionales, sino a una carencia estructural de recursos humanos, económicos y logísticos».

Falta de atención a las mascotas los fines de semana

Majoreros Solidarios insta al Cabildo de Fuerteventura, a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias para que busquen una solución. Proponen, además, un protocolo de actuación ante emergencias, un número de teléfono único y ayudas económicas específicas para familias vulnerables con mascotas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria con 30 nuevos efectivos en Gran Canaria

La muerte de un matrimonio en Gran Canaria se investiga como violencia machista

Diez detenidos en Tenerife por la venta de productos falsificados valorados en más de 1,2 millones de euros

La vivienda usada en Canarias sube casi un 11 % y alcanza precios récord en Lanzarote

Terminan las vacaciones de Navidad y los aeropuertos canarios lo presencian

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026