Recoba, jugador de la UD Las Palmas, sufre rotura del ligamento cruzado anterior

La UD Las Palmas ha confirmado a través del parte médico que el jugador Jeremía Recoba sufre rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

El jugador de la UD Las Palmas, Jeremía Recoba, se perderá casi toda la temporada tras confirmarse su grave lesión / UD Las Palmas

En un comunicado el club ha confirmado el diagnóstico tras realizarle diversas pruebas médicas al jugador amarillo.

Recoba se lesionó durante el partido que enfrentó a la UD Las Palmas frente al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes este domingo 12 de octubre.

Larga recuperación en los próximos meses

Tras las pruebas, los médicos han confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Se trata de una de las lesiones más graves que sufren los futbolistas.

En los próximos días el jugador será intervenido quirúrgicamente para iniciar su recuperación y vuelta a los terrenos de juego.