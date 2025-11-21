Récord Guinness: la desaladora de mar más eficiente del mundo está en Gran Canaria

La planta desaladora diseñada por el ITC se ha llevado el Guinness World Records por conseguir el consumo energético más bajo jamás registrado en este tipo de instalaciones

DESALRO 2.0, la planta desaladora diseñada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha sido reconocida con el título de Guinness World Records por lograr el menor consumo energético jamás registrado en una planta de desalación de agua de mar.

Agua a más personas con menos recursos

DESALRO 2.0® está ubicada en el área DESAL+ Living Lab en Pozo Izquierdo (Gran Canaria, España). La han reconocido con el título de Guinness World Records™ por lograr el menor consumo energético jamás registrado en una planta de desalación de agua de mar. Lo ha conseguido con un valor certificado de 1,794 kWh por metro cúbico de agua producida.

Esto significa que produce 1000 litros de agua potable consumiendo solo 1,794 kWh. Esta innovación reduce el consumo energético en un 25 % respecto a las plantas convencionales.

Combina tecnología avanzada con un diseño modular. Así se garantiza agua a más personas usando menos recursos y ayudando a proteger el medio ambiente.

Todos los procedimientos requeridos para la inscripción en Guinness World Records, así como las verificaciones técnicas, certificaciones y costes administrativos asociados al proceso oficial de validación, se han llevado a cabo en el marco del proyecto IDIWATER. Está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg MAC 2021–2027.