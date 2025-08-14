RED ITEVELESA abre ITV SURESTE

Una nueva estación en el Polígono Industrial de Arinaga para mejorar el servicio a los conductores del sureste de Gran Canaria
Red Itevelesa, empresa líder en el sector de la Inspección Técnica de Vehículos y con una amplia presencia en toda España, ha inaugurado ITV SURESTE en el Polígono Industrial de Arinaga.
Esta nueva estación amplía la red de la compañía y refuerza su compromiso de ofrecer a los conductores del sureste de Gran Canaria un servicio ágil, cercano y adaptado a las necesidades de particulares, empresas y profesionales del transporte.
Ubicada C/ Ciprés, C. 6-B Izquierda, esquina, 35118 Agüimes, Las Palmas, la estación está equipada con nuevas líneas de inspección para todo tipo de vehículos: turismos, motocicletas y vehículos comerciales, entre otros.
Su ubicación estratégica garantiza un acceso rápido desde Agüimes, Ingenio, Vecindario, Santa Lucía y municipios colindantes, evitando desplazamientos largos y reduciendo tiempos de espera.
“Nuestro compromiso es ofrecer un servicio rápido, seguro y de calidad, con instalaciones modernas y personal cualificado para atender a todos los conductores de la zona”, señala Enrique Ravelo, director técnico de ITV Sureste.
Instalaciones de última generación
La estación dispone de equipamiento técnico avanzado para garantizar revisiones precisas y seguras.
Además de contar con un sistema de cita previa online y telefónica que permite organizar las visitas y minimizar las esperas.
El Polígono Industrial de Arinaga es uno de los principales centros empresariales de Canarias, con un importante flujo de vehículos industriales y comerciales.
Con esta apertura, ITV SURESTE responde a la creciente demanda de servicios de inspección en la zona, ofreciendo a empresas y autónomos la comodidad de contar con una ITV cercana.
Consejos para pasar la ITV sin contratiempos
El equipo técnico de ITV SURESTE aconseja a los conductores que, antes de acudir a la inspección, realicen una revisión preventiva que incluya:
- Comprobación del funcionamiento de todas las luces (cortas, largas, intermitentes, freno y marcha atrás).
- Revisión del estado y la presión de los neumáticos, incluyendo la rueda de repuesto si la hay.
- Verificación del sistema de frenos y del correcto nivel de líquido de frenos.
- Control de niveles de aceite y refrigerante, así como del líquido limpiaparabrisas.
- Tener a disposición toda la documentación obligatoria para entregar en estación: Ficha Técnica, Permiso de Circulación.
- Recordamos que es obligatorio tener en Seguro en vigor.