Red Itevelesa inaugura ITV SURESTE

El Sureste de Gran Canaria ya cuenta con una nueva estación de ITV en el Polígono Industrial de Arinaga

La instalación, gestionada por Red Itevelesa, acerca este servicio esencial a los conductores de la comarca y refuerza la seguridad vial y la protección medioambiental.

El viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, subraya que “esta apertura resuelve una demanda histórica de los transportistas y acerca la ITV a miles de usuarios del Sureste”.

El municipio de Agüimes dispone desde hoy de una nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ubicada en el Polígono Industrial de Arinaga, un enclave estratégico para la comarca del Sureste de Gran Canaria. La instalación, gestionada por Red Itevelesa bajo el nombre de ITV Sureste, permitirá reforzar la cobertura de este servicio esencial, reduciendo desplazamientos a los usuarios y contribuyendo a mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente.

Instalaciones de última generación

Durante el acto de inauguración, celebrado esta mañana en las instalaciones de la ITV Sureste, estuvieron presentes el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber; el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández Suárez; y representantes de Red Itevelesa: su director general, Jesús García Gil; el director de operaciones zona centro-sur, José Luis Acebes; y los gerentes de Itevelesa Canarias, Julián Caballero y Christian Guerra. Las intervenciones de estas autoridades pusieron de relieve la importancia de la apertura para la seguridad vial, el desarrollo económico y la cercanía del servicio a la ciudadanía.

La estación cuenta con un diseño innovador que incorpora pérgolas y espacios semiabiertos, lo que facilita inspecciones en condiciones más seguras para trabajadores y usuarios al reducir la concentración de emisiones durante las pruebas. Dispone además de dos líneas de inspección con capacidad para atender entre 40.000 y 50.000 vehículos al año, así como un box específico para taxímetros y modernos equipos tecnológicos que agilizarán el proceso.

El viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, destacó que “esta apertura responde a una demanda de cercanía, mejora la atención a los usuarios y resuelve un problema histórico para sectores como el transporte frigorífico, que ahora podrá contar con un túnel de frío en Canarias sin tener que trasladarse a la Península”.

Agüimes como nodo industrial clave en Canarias

Por su parte, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández Suárez, celebró la inauguración como “una magnífica noticia para la comarca del Sureste, que no solo genera empleo y moderniza servicios en el polígono, sino que acerca la ITV a la ciudadanía y fortalece el papel de Agüimes como nodo industrial clave en Canarias”.

El director general de Red Itevelesa, Jesús García Gil, recordó que esta es la quinta estación que la compañía gestiona en Canarias y la tercera en Gran Canaria, con un equipo inicial de siete trabajadores que podrá duplicarse hasta quince en función de la demanda. Además, subrayó que la ITV Sureste “es una instalación moderna, dotada de la tecnología necesaria para ofrecer un servicio ágil y de calidad, que nace con la vocación de convertirse en referente de proximidad, confianza y seguridad para los usuarios de toda la comarca”. Seguridad vial y medioambiental

La nueva estación tiene como objetivo principal reforzar la seguridad vial mediante el control periódico de elementos esenciales como frenos, neumáticos, suspensión y alumbrado. El diseño innovador de la nave y el uso de tecnología avanzada permiten reducir las emisiones durante las pruebas y mejorar la experiencia de los conductores.

Una inversión que apuesta por Canarias Con esta inauguración, Red Itevelesa refuerza su compromiso con Canarias, donde continuará ampliando servicios con nuevas estaciones y proyectos como el túnel de frío en el Puerto de Las Palmas, que dará respuesta a la normativa europea para el transporte frigorífico.

La ITV Sureste en Arinaga se convierte así en una pieza clave para atender a miles de conductores del Sureste de Gran Canaria, facilitando el cumplimiento de la normativa, mejorando la seguridad vial y contribuyendo a un entorno más sostenible.