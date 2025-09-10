El reality de competición y aventura de Televisión Canaria celebra este miércoles la última gala en plató de la temporada

Este miércoles 10 de septiembre, Televisión Canaria pone el broche final a la primera edición de ‘La Conquista del Fuego’, el reality de aventura y competición que ha recorrido los paisajes más espectaculares de las ocho Islas.

A partir de las 22:30 horas, el programa celebra su segunda y última gala, donde los concursantes volverán a reunirse para revivir los momentos más intensos de la temporada.

Caroline, Rafa, Loly, Nai, Ingrid, Fernando, Edyta, Toni, Óscar, Caro, y la pareja ganadora de esta primera edición, Giova y Maru, podrán resolver en plató rencillas y malentendidos y compartir sus impresiones y vivencias.

De nuevo, el presentador José Croissier, junato a los jueces Javier Noriega y Fátima Cruz, guiarán a los concursantes en esta cita especial que pone el punto final a una experiencia extrema física y mentalmente.

En la última gala saldrán a la luz incognitas pendientes como los problemas de salud que apartaron a Rafa de la gala anterior y las tensiones surgidas con su compañera Caroline. También se pondrán sobre la mesa las fricciones entre Rafa, Loly y Edyta, así como las incógnitas en torno a la relación de Giova e Ingrid: ¿reconciliación o ruptura definitiva? Esto y mucho más lo sabremos este miércoles, a las 22:30 horas, en el último episodio de la temporada.