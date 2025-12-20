Refuerzo de los controles de la DGT por Navidad

Las carreteras canarias estarán más vigiladas por la DGT estas semanas para prevenir accidentes en estas fechas de Navidad, en las que hay más desplazamientos y con más riesgo

Mucho cuidado al volante en estas semanas de Navidad en las que hay más riesgo en las carreteras para no sufrir accidentes y también para evitar las multas de la DGT. Aumentan los controles que se realizan estas semanas en las carreteras canarias dentro de la campaña de vigilancia especial en Navidad.

Controles rutinarios de la DGT

La Guardia Civil intensifica en estos días los controles de alcohol y drogas en carretera. Se trata de una campaña especial coincidiendo con el aumento de desplazamientos propios de estas fechas festivas, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes.

El objetivo es reforzar la vigilancia por el riesgo que supone el consumo de alcohol y drogas a la hora de conducir. Las multas oscilan entre los quinientos y los mil euros, además de la perdida de puntos.