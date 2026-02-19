Esta serie de eventos híbridos comenzó a las 23:00 horas de este miércoles y duró toda la noche

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado cerca de un millar de terremotos en un nuevo enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide, en Tenerife, el noveno de este tipo desde 2016 y el tercero en los últimos siete días.

Registran el tercer enjambre sísmico en el Teide en la última semana/ Archivo RTVC

Esta serie de eventos híbridos comenzó a las 23:00 horas de este miércoles y se prolongó hasta las primeras horas de este jueves, según detallaron fuentes del IGN, que hablan de una actividad sismológica intensa en la última semana.

Magnitudes muy bajas

El número de eventos híbridos contabilizados es de 950 aunque en las próximas horas, con un estudio pormenorizado, podría aumentar esta cifra, debido a que muchos presentan señales muy débiles que pueden dificultar su identificación en los registros, según detalló el IGN.

Este último enjambre es muy similar a los anteriores, con magnitudes muy bajas, siempre por debajo de 0,7 mbLg, con lo que en ningún caso se tratan de terremotos sentidos por la población, solamente los registra los sensores de la Red Sísmica Nacional.

El análisis conjunto de la serie indica que se localizó en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre 7 y 8 kilómetros de profundidad, un área donde ya se han registrado enjambres sísmicos de características similares en noviembre de 1980, octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024, 12 de febrero y 16-17 de febrero de 2026.

No aumenta el peligro de erupción

El IGN hizo hincapié en que este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en Tenerife, y recordó que tiene desplegada una red de más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar todos los parámetros posibles.

Este equipo permite realizar «un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica».