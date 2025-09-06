ES NOTICIA

Diversos estilos musicales regresan este sábado al Puerto de la Cruz con el ‘Phe Festival’

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Este sábado en el ‘Phe Festival’ es el momento de el grupo Nave Rota, Ganges, Carlangas o Judeline, entre otros

Imagen cedida.

El Phe Festival se ha convertido en un Festival de referencia en Canarias. Bajo el lema «Más que música» se celebra este fin de semana en el Puerto de La Cruz, en Tenerife.

Se trata de un encuentro con multitud de estilos musicales como el rock, la electrónica o la música urbana que vuelven a esta ciudad turística con un cartel de lujo en su segunda jornada.

Este sábado es el momento de el grupo Nave Rota (18:00), Ganges (19:00), Carlangas (20:15), Judeline (22:00), Samuraï (medianoche) y Rinôçérôse que serán los encargados del cierre.

Además, las transiciones musicales correrán a cargo de Eva Olvido + MCR Selector, Bobby Bob y Dj Coco.

