Regresa el Festival Sonora a la Plaza de Santa Ana de la capital grancanaria

El Festival tendrá estrada libre este viernes y sábado, pero el domingo la entrada será solidaria, como así han reiterado desde la organización

El Festival Sonora 2026 regresa el próximo octubre a la emblemática Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, como uno de los grandes escenarios de la música en directo en Canarias, en una edición destinada a hacer historia en la trayectoria del evento.

Con una asistencia de 10.000 personas el pasado año, el Festival amplía formato y contenidos con tres jornadas de conciertos los días 16, 17 y 18 de octubre próximos en una apuesta de la organización de reunir en este espacio urbano a distintas propuestas del género urbano que se han convertido en referente del público joven, sin dejar de lado otros estilos como son el rock y el pop que han forjado el carácter del proyecto Sonora desde sus comienzos.

Imagen cedida.

Las jornadas de viernes 16 y sábado 17 en la Plaza de Santa Ana son de entrada libre hasta completar aforo y la de clausura, el domingo 18, será con entrada solidaria cuya recaudación se destinará al proyecto Barrios Orquestados.