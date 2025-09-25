Se trata de un programa que tiene como objetivo la rehabilitación sostenible del paisaje de Valle Grande

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Desde primera hora de este jueves, un total de 2 cuadrillas han estado restaurando el paisaje natural protegido de Valle Grande, en La Oliva, en Fuerteventura.

Se trata de un programa que tiene como objetivo la rehabilitación sostenible del paisaje de Valle Grande. Una intervención surge a propuesta de la Consejería de Turismo y cuenta con apoyo de los Fondos Next Generation EU. El presupuesto para dicha iniciativa asciende de 255.000 euros.

El objetivo principal es preservar y mejorar el entorno natural de Valle Grande mediante técnicas tradicionales de restauración del paisaje. Por tanto, realizan labores de limpieza y sobre todo de rehabilitación de técnicas agrícolas tradicionales.

Conservación del patrimonio

Cabe destacar que no solo supone la conservación del patrimonio de la isla, sino también un atractivo estético.



Sin duda, una seña de identidad y que ha sido posible gracias a la colaboración entre instituciones como Gesplan, Cabildo de Fuerteventura y Gobierno de Canarias.