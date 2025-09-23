Fuerteventura ultima dos obras hidráulicas clave para el sur de la isla. La reforma y ampliación de la Estación de Bombeo de Marcos Sánchez y la construcción del Depósito de Guerime ya en fase final de ejecución

El Cabildo de Fuerteventura impulsa dos infraestructuras clave para garantizar la seguridad hídrica y mejorar el suministro en la isla. Se trata de la reforma y ampliación de la Estación de Bombeo de Marcos Sánchez y la construcción del Depósito de Guerime, ambas actuaciones ya en fase final de ejecución.

Fuerteventura ultima dos obras hidráulicas clave para el sur de la isla.

La Estación de Bombeo de Marcos Sánchez se encuentra a punto de concluir su reforma y ampliación con una inversión de 777.500 euros, que permitirá optimizar la capacidad de impulsión y garantizar un transporte más eficiente del agua hacia los diferentes núcleos poblacionales.

Por su parte, el Depósito de Guerime se ha convertido en una obra histórica largamente esperada. Con una inversión de 1.767.852,26 euros, este nuevo depósito cabecera contará con una capacidad de 5.000 metros cúbicos, dividido en dos vasos, lo que permitirá reforzar la red de distribución y ofrecer mayor estabilidad en el suministro de agua a los hogares y empresas del municipio de Pájara.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que “con estas infraestructuras reforzamos la seguridad hídrica del sur de la isla, atendiendo una demanda histórica de los vecinos y garantizando un recurso esencial como es el agua, clave para la calidad de vida de las familias y para el desarrollo económico de Fuerteventura”.

Estrategia integral

Las obras son desarrolladas por el área de Infraestructuras de la Corporación insular, que dirige Blas Acosta, en coordinación con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

El consejero delegado del CAAF, Adargoma Hernández, subrayó que “la reforma de Marcos Sánchez y el depósito de Guerime forman parte de una estrategia integral para modernizar el sistema de abastecimiento insular, mejorando tanto la eficiencia como la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población”.

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, ha valorado la importancia de estas inversiones: “son proyectos fundamentales que aseguran un suministro estable y de calidad para el municipio de Pájara, beneficiando tanto a los vecinos como a sectores estratégicos como el turismo y la agricultura”.

El consejero de Obras Públicas y Agua, Alexis Alonso, expresó que “con el depósito de Guerime se da respuesta a una demanda de décadas, una obra que marca un antes y un después en la garantía del suministro de agua para nuestra gente”.

Compromiso con el futuro

Estas actuaciones forman parte de la hoja de ruta del Cabildo de Fuerteventura y del CAAF para modernizar la red de abastecimiento, reducir pérdidas y garantizar un suministro más estable, especialmente en las zonas con mayor crecimiento poblacional y turístico.

Con estas obras, Fuerteventura da un paso decisivo hacia un sistema hídrico más eficiente, sostenible y preparado para el futuro.