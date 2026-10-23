La madre de Felipe VI acudirá el 30 de octubre a un acto organizado a beneficio de los bancos de alimentos de Tenerife y Gran Canaria

La reina Sofía visitará Canarias el próximo viernes, 30 de octubre, para asistir a un concierto benéfico a favor de los bancos de alimentos de Tenerife y Gran Canaria. El acto se celebrará en el Espacio Cultural CajaCanarias, en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 19:00 horas.

La Reina Sofía ha asistido, como invitada especial, al 25 aniversario del Banco de Alimentos de Las Palmas

La visita figura en la agenda oficial de la Casa Real, que confirma la presencia de doña Sofía en el concierto solidario Invertimos en Fesbal, organizado a beneficio de las entidades que trabajan en la recogida y distribución de alimentos entre las personas más vulnerables.

Un concierto solidario en Santa Cruz de Tenerife

El evento tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias, situado en la plaza del Patriotismo, número 1, de la capital tinerfeña.

La iniciativa está vinculada a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Es una organización que agrupa a los bancos de alimentos de todo el país y coordina actuaciones destinadas a combatir la pobreza alimentaria.

La presencia de doña Sofía en este acto se enmarca en su vinculación con las iniciativas solidarias. Eespecialmente, con la labor que desarrollan los bancos de alimentos. La cita del próximo viernes supondrá una nueva visita de la reina emérita al archipiélago. Esta vez para respaldar una iniciativa que beneficiará a los bancos de alimentos de las dos provincias canarias.