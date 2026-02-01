El Tenerife Libby’s La Laguna sufre su primera derrota del 2026 al caer en el Pabellón Javier Imbroda por 3-1 ante el CV Melilla

Remontada incompleta del Tenerife Libby’s La Laguna en Melilla / Tenerife Libby’s La Laguna

El Tenerife Libby’s La Laguna sufrió este sábado la primera derrota del 2026. En el Pabellón Javier Imbroda de Melilla, el CV Haris empezó perdiendo 2-0 y, pese a ganar con autoridad el tercer set, no pudo completar la remontada (3-1).

Primer set

Arrancaron con fuerza ambos equipos, especialmente en ataque, encadenando un punto tras otro sin que el rival pudiera responder (5-5). Fue entonces cuando llegó cierto desorden en la recepción tinerfeña, causado por los saques melillenses que permitieron a las locales no solo tomar la primera ventaja del encuentro, sino ponerse con un +5. Con el 10-5, Ricardo Lemos pidió tiempo muerto. La reacción lagunera fue inmediata. Alli Cudworth se entonó y empezó a sumar, pero la clave del resurgimiento del CV Haris fue el bloqueo. Dos chapas de Jessica Akamere cortaron la racha local y otras de Yeisy Soto pusieron a las visitantes a tiro (15-14). Para acabar, el final del set del Tenerife Libby’s La Laguna no fue el idóneo, empezando por un error en la rotación que permitió tomar ventaja a las melillenses (19-16). Así, 25-19 y primer punto en el casillero local.

Segundo set

De regreso a pista apareció Emily Zinger que, junto a Carolina Camino, permitieron a las tinerfeñas empezar con buen pie (4-8). El CV Melilla no tardó en igualar la intensidad de las leonas y, encontrando a sus centrales en buena posición, empataron a doce y tomaron la delantera con 15-14. El Tenerife Libby’s La Laguna recuperó la inactiva, aunque solo fue por unos instantes y de la peor forma posible, pues un rallye espectacular cayó del lado melillense y obligó a parar a Lemos (21-20). El toma y daca entre los dos equipos provocó que el set se tuviese que decidir más allá del punto 25. Con 27-26, un fallo en el remate de Camino frustró las aspiraciones del Haris de empatar la contienda (28-26).

Tercer set

Eso sí, las laguneras no solo no bajaron los brazos, sino que salieron con el cuchillo entre los dientes a la tercera manga. Fue un 0-4 de salida que no detuvo ni los intentos del técnico local, pues la ventaja fue subiendo como la espuma (4-10). El 2-1 era un hecho al ver cómo las visitantes doblaban en el marcador a un rival que no pudo hacer nada (11-22) y que solo respiró cuando se acabó el set (13-25).

Cuarto set

Ya en el cuarto, el bloqueo melillense comenzó imponiendo su ley (4-1) y, al igual que sucedió en el anterior, el conjunto que empezó mejor el set no frenó en sus intenciones. El CV Melilla dominó de principio a fin a un Tenerife Libby’s La Laguna que nunca tuvo opción. Con el definitivo 25-17 se acabó el partido con 3-1 a favor de las locales y el fin de la buena racha tinerfeña bajo la dirección del entrenador portugués.