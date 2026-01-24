Renfe y Adif suspenden el tráfico de trenes de Rodalies en Cataluña

La suspensión se ha realizado a instancias del Govern de Cataluña hasta que se garantice la seguridad de los pasajeros y un «mínimo» de normalidad

El gestor Adif y la compañía Renfe han suspendido el tráfico de los trenes de Rodalies y regionales a instancias del Govern de Cataluña, que les ha exigido que el servicio no se retome hasta que puedan garantizar, «sostenida en el tiempo», la seguridad de los pasajeros y un «mínimo» de normalidad.

Vista de la estación Catalunya este viernes / EFE/Alejandro Garcia

«Queda suspendido el servicio. Los trenes en circulación acabarán el trayecto en su estación de destino. Desde Rodalies lamentamos la situación y pedimos disculpas», ha anunciado Rodalies de Catalunya en un mensaje en las redes sociales, después de una nueva jornada caótica en la red ferroviaria catalana.

Este sábado, el servicio de Rodalies ha empezado funcionando parcialmente y con múltiples afectaciones, mientras proseguían los trabajos de revisión del estado de la infraestructura para evitar desprendimientos del terreno, pero después de una reunión entre responsables del Govern, de Renfe y de Adif, y a petición de la Generalitat, se ha suspendido la circulación de trenes de cercanías.

