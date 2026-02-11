El presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados y asegura que una vez que se sepan las causas del accidente, «si fuera necesario y procedente», se hará «justicia»

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso que el Ejecutivo tomará «todas las medidas necesarias» para que accidentes como el de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, no vuelvan a producirse y ha prometido «hacer justicia» si fuera «necesario y procedente».

Añadió que tras el accidente ferroviario en Adamuz, «en cuestión de minutos», se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado, que permitió «una respuesta rápida» que «ayudó a salvar vidas«. Sánchez ha destacado en su comparecencia en el pleno del Congreso que dicho dispositivo se hizo además con una coordinación en la cooperación estrecha entre distintas administraciones y, en su opinión, precisamente «esa colaboración y esa coordinación permitió dentro de la tragedia una respuesta rápida y también ordenada y creo sinceramente que ayudó a salvar vidas».

El presidente ha recordado que el centro de protección y seguridad de Adif activó la emergencia a las 19:55 horas y «ya se tenía constancia de la existencia de las primeras personas heridas en ambos trenes».

«El sistema ferroviario español no es perfecto pero es de los mejores del mundo»

Pedro Sánchez ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español, que aunque «no es perfecto», es de los «mejores del mundo». Ha pedido «no desinformar y generar miedo» diciendo que éste es «decadente o inseguro»: porque «sencillamente no es cierto». «El sistema ferroviario español no es perfecto, eso es evidente, y tiene carencias significativas», ha apuntado el presidente al referirse «especialmente» a «algunos territorios» éste donde sufre incidencias.

Sánchez ha reconocido que «hay mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar», pero a pesar de «los problemas», es «uno de los mejores del mundo», ha afirmado el presidente del Gobierno, refiriéndose, entre otros, a un informe de la Comisión Europea que así lo avala.

Promete justicia

Sánchez ha subrayado que no se puede especular ni utilizar la tragedia ferroviaria de Adamuz para «crispar» y que una vez que se sepan las causas del accidente, «si fuera necesario y procedente», se hará «justicia».

«El Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañar (a las víctimas), para ayudarlas y para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia», ha indicado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha subrayado que se va a investigar con rigor este accidente, que se ha cobrado la vida de 46 personas, y ha añadido que una vez que se sepa qué falló exactamente, se pondrán en marcha las medidas necesarias para que este tipo de tragedias no vuelvan a suceder. Mientras tanto, ha añadido, el Ejecutivo «lo que no puede hacer es especular, ni desinformar ni usar» esta tragedia «para crispar».