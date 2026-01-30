La muerte de una de las heridas ingresada en el hospital ha elevado la cifra total de víctimas mortales

La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en Córdoba, el pasado 18 de enero, según informaron a EFE fuentes de la Junta de Andalucía este viernes.

Se eleva a 46 la cifra de fallecidos por el accidente de Adamuz/ EFE

Esta persona se trata de la primera ingresada en un hospital que fallece tras el siniestro, ya que las otras 45 personas murieron en el lugar del accidente.

Según estas fuentes, la mujer, de unos 40 años y natural de la provincia de Huelva, era una de las pasajeras del tren Alvia siniestrado en Adamuz, que concentró la mayoría de los fallecidos en el accidente del pasado 18 de enero.

16 heridos ingresados

Con este nuevo fallecimiento, 16 del total de 126 heridos que se han atendido tras el accidente continúan ingresados en hospitales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha producido una nueva alta hospitalaria y un paciente ha salido de la UCI, por lo que el total se encuentra ya en 16 personas ingresadas, 15 adultos y un niño.

En cuanto a la UCI, y tras este nuevo fallecimiento, se encuentra actualmente una persona ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y otra en el Hospital San Juan de Dios, también de la capital cordobesa.

Actualmente, en planta hay 14 pacientes: siete en el Reina Sofía de Córdoba, entre ellas un menor, dos en el Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros tres en el Infanta Elena también de Huelva; uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el Vithas de Málaga.