Fallece una mujer de 55 años ahogada en una playa de Pájara

Redacción RTVC
Un médico y un enfermero del centro de salud de Morro Jable confirmaron el fallecimiento

Una mujer de 55 años falleció este sábado ahogada en la playa de Esquinzo, en el municipio majorero de Pájara, según ha informado el 112.

Fallece una mujer de 55 años ahogada en una playa de Pájara/ Archivo RTVC

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 13:16 horas una llamada donde se les informaba del rescate de una persona del mar con signos de ahogamiento y a la que estaban reanimando.

Tras llegar al lugar del incidente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Morro Jable, confirmaron el fallecimiento de la mujer.

En el operativo también colaboraron la Policía Local, los bomberos y la Guardia Civil.

