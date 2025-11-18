Los cortes, por las obras en el Barranquillo Don Zoilo, serán del miércoles 19 de noviembre al 21 de noviembre entre las 22:00 y las 6:00 horas

Se reordena el tráfico en horario nocturno por las obras en el Barranquillo Don Zoilo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico nocturno en el Barranquillo Don Zoilo entre los días 19 y 21 de noviembre con motivo de las obras que se están llevando a cabo.

Continuando con los trabajos de señalización de vía desde este miércoles hasta este viernes, en horario de 22:00 a 06:00 horas, se ejecutarán trabajos que afectarán a las calles Juan XXIII y Párroco Villar Reina (subida del Barranquillo), en el tramo comprendido entre las calles Pérez del Toro y Echegaray, incluyendo además las conexiones con el Paseo de Chil.

Durante este periodo, la circulación se verá afectada con cortes puntuales y desvíos provisionales. El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y seguir en todo momento la señalización instalada y las indicaciones mientras se realizan estas labores para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.