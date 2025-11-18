Los cortes, por las obras en el Barranquillo Don Zoilo, serán del miércoles 19 de noviembre al 21 de noviembre entre las 22:00 y las 6:00 horas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico nocturno en el Barranquillo Don Zoilo entre los días 19 y 21 de noviembre con motivo de las obras que se están llevando a cabo.
Continuando con los trabajos de señalización de vía desde este miércoles hasta este viernes, en horario de 22:00 a 06:00 horas, se ejecutarán trabajos que afectarán a las calles Juan XXIII y Párroco Villar Reina (subida del Barranquillo), en el tramo comprendido entre las calles Pérez del Toro y Echegaray, incluyendo además las conexiones con el Paseo de Chil.
Durante este periodo, la circulación se verá afectada con cortes puntuales y desvíos provisionales. El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y seguir en todo momento la señalización instalada y las indicaciones mientras se realizan estas labores para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.