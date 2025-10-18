ES NOTICIA

Comienza la reparación del suministro de energía externo de la planta nuclear de Zaporiyia

RTVC / Europa PRESS

Desde el corte del 9 de septiembre, la central lleva funcionando con sus generadores diésel, imprescindibles para las esenciales labores de refrigeración en la instalación
La agencia nuclear de Naciones Unidas ha anunciado este sábado el comienzo de las obras para reparar el suministro de energía externo para la central nuclear ucraniana de Zaporiyia. Todo ello bajo control de Rusia, tras cuatro semanas de interrupción en medio de acusaciones mutuas entre Moscú y Kiev sobre la responsabilidad de los ataques que provocaron el corte.

«Se han iniciado las obras de reparación de las líneas eléctricas externas dañadas que conectan la central nuclear tras cuatro semanas de interrupción. » En concreto, tras el establecimiento de zonas de alto el fuego locales para permitir la continuación de las obras». Según declaraciones del director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi.

Desde el corte del 9 de septiembre, la central lleva funcionando con sus generadores diésel. Todos imprescindibles para las esenciales labores de refrigeración en la instalación.

Grossi ha recordado que el restablecimiento del suministro eléctrico externo «es crucial para la seguridad nuclear tecnológica y física» de Ucrania antes de felicitar a rusos y ucranianos por su «colaboración constructiva» para «facilitar la ejecución del complejo plan de reparación».

