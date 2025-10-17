ES NOTICIA

Un ataque con drones de Ucrania causa daños en varias subestaciones eléctricas rusas

RTVC / Europa PRESS
Las fuerzas de Ucrania han intensificado en los últimos meses sus ataques sobre objetivos rusos vinculados al petróleo y al gas

Imagen archivo RTVC.

Las autoridades prorrusas instaladas en la península de Crimea tras la anexión de este territorio por parte de Rusia en 2014 han confirmado este viernes daños en varias subestaciones eléctricas a causa de un ataque con drones por parte de las tropas de Ucrania, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

«Múltiples subestaciones eléctricas de la República de Crimea han sufrido daños a causa de un ataque con drones», ha dicho el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, que ha asegurado en su cuenta en Telegram que «las reparaciones están en marcha», sin más detalles sobre los puntos atacados o el nivel de daños.

Drones lanzados por Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que durante las últimas horas han sido derribados 61 drones lanzados por Ucrania, incluidos 32 en Crimea. A ellos se suman trece en Rostov, seis en el mar Negro, cinco en Briansk, dos en Tula y la región de Moscú, respectivamente, y uno en Kursk.

El ataque contra Crimea ha llegado dos días después de que las Fuerzas Armadas alcanzaran por segunda vez una terminal petrolera en la ciudad de Feodosia, situada en la península, lo que habría provocado «un incendio a gran escala» en las instalaciones, según la versión de Kiev.

Suministro al ejército

Las fuerzas de Ucrania han intensificado en los últimos meses sus ataques sobre objetivos rusos vinculados al petróleo y al gas, con vistas a castigar económicamente a Rusia y también complicar el suministro a su Ejército, desplegado en suelo ucraniano desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

