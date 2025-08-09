El Cecoes recibió una alerta que avisaba de que unos socorristas habían sacado del agua a una bañista en parada cardiorrespiratoria

Una mujer de 60 años fue rescatada el viernes por la tarde del agua en parada cardiorrespiratoria en la playa de San Agustín. En concreto, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y se le trasladó en estado grave al hospital. Según informó el 112.

Centro Coordinador de Emergencias

El incidente ocurrió en torno a las 18.30 horas. En ese momento el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que avisaba de que unos socorristas habían sacado del agua a una bañista en parada cardiorrespiratoria.

Los socorristas presentes en el lugar iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que continuó en su estadio avanzado el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), logrando revertir la parada.

Tras estabilizarla, la afectada fue evacuada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local instruyó diligencias y colaboró con los recursos intervinientes.