Los servicios de emergencia han rescatado este lunes a una mujer de 62 años tras sufrir una aparatosa caída mientras practicaba senderismo en Lanzarote. El incidente tuvo lugar a primeras horas de la tarde, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Helicóptero del SUC REMITIDA / HANDOUT por CEDIDO POR 112 CANARIAS

La accidentada se encontraba transitando por la Caldera Blanca, un conocido paraje natural situado dentro del término municipal de Tinajo.

Un rescate aéreo por la dificultad del terreno

Debido a que la caída se produjo en una zona de muy difícil acceso por tierra, fue estrictamente necesaria la intervención de los recursos de rescate aéreo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó de inmediato un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Ejecutivo autonómico.

Los efectivos de rescate, contando con la colaboración indispensable de los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, lograron izar a la mujer a bordo de la aeronave.

Evacuación y traslado al hospital

Una vez asegurada en el helicóptero, evacuaron a la senderista por aire hasta las instalaciones del aeropuerto de Lanzarote

En la helisuperficie aeroportuaria ya le esperaba el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para prestarle la asistencia médica necesaria. Tras una valoración inicial en el mismo lugar, los sanitarios diagnosticaron que la afectada presentaba un traumatismo de pronóstico moderado.

Finalmente, una ambulancia de soporte vital básico del SUC trasladó a la mujer hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa para su ingreso y tratamiento especializado.