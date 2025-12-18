ES NOTICIA

Rescatadas dos personas en un incendio de vivienda abandonada en Arrecife

Redacción RTVC
El fuego, declarado en un inmueble en Arrecife, obligó a rescatar a dos personas que se encontraban en la vivienda

El Consorcio de Seguridad y Emergencias intervino en un incendio de una vivienda registrado en la calle La Inés, frente a Microsistemas, en Arrecife.

A su llegada, los efectivos comprobaron que se trataba de una vivienda abandonada ocupada, en cuyo interior se encontraban dos personas atrapadas. De inmediato, los bomberos accedieron al inmueble utilizando dos escaleras, equipo rapid air y cámara térmica, logrando localizar y evacuar a ambos ocupantes de forma segura por las escaleras.

Tras el rescate, se dio aviso a una ambulancia, que procedió a la valoración sanitaria de las personas evacuadas. Posteriormente, los efectivos del Consorcio procedieron a la extinción del incendio, empleando agua tanto a chorro como pulverizada.

Una vez controlado y extinguido el fuego, y tras comprobar la seguridad del inmueble, el Consorcio dio por finalizado el servicio, sin que se hayan comunicado daños personales de gravedad.

