Los migrantes rescatados eran de origen subsahariano y magrebí

Salvamento Marítimo rescató este martes a una embarcación neumática con 60 migrantes a bordo cerca de Fuerteventura, según informo la propia empresa pública.

Rescatan a 60 migrantes de una embarcación neumática en Fuerteventura. EFE/Adriel Perdomo

La Salvamar Izar salió en su busca después de que la Guardia Civil alertase de que había salido de Tarfaya, en la costa africana.

Tras el aviso, la neumática la avistó a unas 35 millas de la costa de Fuerteventura con 60 personas a bordo, 53 de ellos hombres y 7 mujeres, algunos subsaharianos y otros de origen magrebí.

La embarcación de Salvamento Marítimo rescató a los inmigrantes y los condujo al puerto de Gran Tarajal, al sur de Fuerteventura.