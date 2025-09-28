Un grupo de bañistas y socorristas han rescatado a u chucho atrapado en el Charco de San Lorenzo, en Moya

Imagen del animal.

Una escena poco común sorprendió este fin de semana a los visitantes del Charco de San Lorenzo, en el municipio de Moya. Un chucho, especie marina muy habitual en las aguas del archipiélago canario, quedó atrapado en una zona de rocas debido a la bajada de la marea.

El animal, incapaz de volver por sus propios medios al mar, fue liberado gracias a la rápida intervención de un grupo de bañistas y socorristas. Entre todos colaboraron para devolverlo al agua con seguridad.

Este tipo de incidentes recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en estos aspectos y la rápida actuación de los servicios de socorrismo.