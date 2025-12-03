Los servicios de rescate tuvieron que actuar durante 10 horas para salvar a un parapentista que sufrió una caída en Adeje

Rescatan a un parapentista herido tras una caída en Adeje

Un parapentista de 28 años resultó herido la noche de este martes con un traumatismo moderado en una pierna, y los equipos de emergencia lo rescataron después de sufrir una caída en Adeje.

Los hechos sucedieron pasadas las 21.30 horas cuando el 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un parapentista había sufrido una caída y precisaba asistencia sanitaria en el barranco del Salitre.

Efectivos de Bomberos y del GREIM accedieron hasta el afectado y le prestaron la primera asistencia pero ante la falta de luz para realizar el rescate en condiciones de seguridad, se pospusieron las labores de rescate hasta la mañana de este miércoles, de tal forma que se mantuvieron junto al parapentista durante la noche y solicitaron al centro coordinador la intervención de un recurso aéreo.

Con la luz del día, rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y, con la colaboraron de los efectivos desplazados al lugar, izaron al afectado al aparato para evacuarlo hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Ya en tierra, personal del SUC procedió a su asistencia y traslado a Hospiten Sur.