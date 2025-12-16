Un pez luna ha sido rescatado en la playa de Gando al borde de la muerte por la presencia de un parásito en sus branquias

Imagen de archivo de un pez luna.

Un ejemplar de pez luna (Mola mola), una de las especies marinas más difíciles de observar, fue rescatado tras quedar varado y al borde de la muerte en la playa de Gando, en Gran Canaria. El animal presentaba un delicado estado de salud. Su estado era culpa de la presencia de un gran parásito alojado en sus branquias, lo que había debilitado gravemente su capacidad para sobrevivir.

El operativo de rescate fue posible gracias a la colaboración del personal de la Base Aérea de Gando, veterinarios de Poema del Mar y técnicos del Cabildo de Gran Canaria. Tras evaluar la situación y estabilizar al animal, los especialistas lograron remolcarlo mar adentro, alejándolo de la costa para aumentar sus posibilidades de recuperación.

Una vez de vuelta en aguas más profundas, el pez luna consiguió sobrevivir.