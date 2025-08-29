ES NOTICIA

Rescatan a un caballo precipitado por un barranco en Tenerife

Redacción RTVC
Bomberos y vecinos pudieron sacar al animal con éxito del barranco tras habilitar un camino en la ladera

Rescatan a un caballo precipitado por un barranco en Tenerife. Imagen de Bomberos de Tenerife

Los Bomberos de Tenerife con base en La Laguna rescatan a un caballo que se había precipitado por un barranco de unos 15 metros de profundidad.

Los efectivos recibieron el aviso este jueves sobre las 11.30 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112.

Una vez allí se encargaron de habilitar un camino a través de la ladera con la ayuda de azadas y una motosierra hasta que finalmente, y con la colaboración de vecinos de la zona, consiguieron sacarlo hasta un lugar seguro.

Posteriormente, el veterinario atendió al animal, que presentaba algunos rasguños sin gravedad.

Vídeo de Bomberos de Tenerife vía X

