Bomberos y vecinos pudieron sacar al animal con éxito del barranco tras habilitar un camino en la ladera

Rescatan a un caballo precipitado por un barranco en Tenerife. Imagen de Bomberos de Tenerife

Los Bomberos de Tenerife con base en La Laguna rescatan a un caballo que se había precipitado por un barranco de unos 15 metros de profundidad.

Los efectivos recibieron el aviso este jueves sobre las 11.30 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112.

Una vez allí se encargaron de habilitar un camino a través de la ladera con la ayuda de azadas y una motosierra hasta que finalmente, y con la colaboración de vecinos de la zona, consiguieron sacarlo hasta un lugar seguro.

Posteriormente, el veterinario atendió al animal, que presentaba algunos rasguños sin gravedad.